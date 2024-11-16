Ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ sosyal medya hesabından dedesi Selim Soydan'ın yeni yaşını kutladı.
Giriş: 16 Kasım 2024 Cumartesi
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ, SELİM SOYDAN
GENEL
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
Dedesinin doğum gününü kutladı!
Ailesiyle birlikte Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ sosyal medya hesabından dedesi Selim Soydan'ın yeni yaşını kutladı.
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