Grammy tarihine en çok adaylık kazanan sanatçı olarak geçen Beyonce'nin, sosyal ve politik konularda nasıl bir farkındalık yarattığı incelenerek Yale Üniversitesi'nde ders konusu olacak.
Giriş: 15 Kasım 2024 Cuma
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
BEYONCE
Beyonce, ders olarak işlenecek
Grammy tarihine en çok adaylık kazanan sanatçı olarak geçen Beyonce'nin, sosyal ve politik konularda nasıl bir farkındalık yarattığı incelenerek Yale Üniversitesi'nde ders konusu olacak.
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