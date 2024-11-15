Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür ailesiyle birlikte İsviçre'de tatil yapıyor.
Giriş: 15 Kasım 2024 Cuma
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
Gürallar'ın İsviçre gezisi...
Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür ailesiyle birlikte İsviçre'de tatil yapıyor.
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