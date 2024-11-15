Gürallar'ın İsviçre gezisi...

Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür ailesiyle birlikte İsviçre'de tatil yapıyor.

Giriş: 15 Kasım 2024 Cuma

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

Gürallar'ın İsviçre gezisi...

Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür ailesiyle birlikte İsviçre'de tatil yapıyor.

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