45. yıla görkemli defile!

Elie Saab, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dünyaca ünlü isimlerin katıldığı görkemli defile ile 45. yılını kutladı.

Giriş: 14 Kasım 2024 Perşembe

CELINE DION

HALLE BERRY

MONİCA BELLUCCIO

CAMILLA CABELLO

NANCY AJRAM

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

45. yıla görkemli defile!

Elie Saab, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dünyaca ünlü isimlerin katıldığı görkemli defile ile 45. yılını kutladı.

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