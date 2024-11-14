Elie Saab, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dünyaca ünlü isimlerin katıldığı görkemli defile ile 45. yılını kutladı.
Giriş: 14 Kasım 2024 Perşembe
CELINE DION
HALLE BERRY
MONİCA BELLUCCIO
CAMILLA CABELLO
NANCY AJRAM
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
45. yıla görkemli defile!
Elie Saab, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dünyaca ünlü isimlerin katıldığı görkemli defile ile 45. yılını kutladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.