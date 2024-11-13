Kosifler'in Kapadokya tatili

Okulların tatil olmasını fırsat bilen Evelize Kosif, yakın aile dostları ve çocuklarıyla birlikte Kapadokya seyahatine çıktı.

Giriş: 13 Kasım 2024 Çarşamba

EVELİZE KOSİF ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE ÇIKTIĞI KAPADOKYA TATİLDEN KARELERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

GENÇ İŞ İNSANI HAKAN KOSİF İLE EVLİ OLAN EVELİZE KOSİF'İN TAYLAN, THEO VE ELİZA ADINDA ÇOCUKLARI VAR

GENEL

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

Kosifler'in Kapadokya tatili

Okulların tatil olmasını fırsat bilen Evelize Kosif, yakın aile dostları ve çocuklarıyla birlikte Kapadokya seyahatine çıktı.

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