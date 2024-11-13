GENÇ İŞ İNSANI HAKAN KOSİF İLE EVLİ OLAN EVELİZE KOSİF'İN TAYLAN, THEO VE ELİZA ADINDA ÇOCUKLARI VAR
GENEL
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
Kosifler'in Kapadokya tatili
Okulların tatil olmasını fırsat bilen Evelize Kosif, yakın aile dostları ve çocuklarıyla birlikte Kapadokya seyahatine çıktı.
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