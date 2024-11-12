Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladılar.
Giriş: 12 Kasım 2024 Salı
AKKÖK HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİZE DİNÇKÖK BEBEK'TE FORM TUTTU
ALİZE DİNÇKÖK'ÜN ERKEK ARKADAŞI BAŞAR KOZANOĞLU'DA BEBEK PARKI'NDA YÜRÜYÜŞ YAPTI.
İŞ İNSANI ERKUT SOYAK KIZ ARKADAŞI AYŞE SAN İLE CADDEDEYDİ.
ERKUT SOYAK, AYŞE SAN
ARZU KOMİLİ-SİNAN BAŞTAŞ ÇİFTİ DE KÖPEKLERİYLE BİRLİKTE BEBEK'TEYDİ...
ARZU KOMİLİ-SİNAN BAŞTAŞ
Bebek'te sabah sporu...
Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladılar.
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