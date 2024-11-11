Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 50'nci yaşını sanatçı arkadaşları; Brad Pitt, Katy Perry, Orlando Bloom, Paris Hilton gibi isimlerin bulunduğu partide kutladı.
Giriş: 11 Kasım 2024 Pazartesi
LEONARDO DİCAPRİO
BRAD PITT, INES DE RAMON
KATY PERRY
ORLANDO BLOOM
PARIS HILTON
SARA SAMPAIO
Leonardo DiCaprio'ya 50'nci yaş partisi!
Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 50'nci yaşını sanatçı arkadaşları; Brad Pitt, Katy Perry, Orlando Bloom, Paris Hilton gibi isimlerin bulunduğu partide kutladı.
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