Leonardo DiCaprio'ya 50'nci yaş partisi!

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 50'nci yaşını sanatçı arkadaşları; Brad Pitt, Katy Perry, Orlando Bloom, Paris Hilton gibi isimlerin bulunduğu partide kutladı.

Giriş: 11 Kasım 2024 Pazartesi

LEONARDO DİCAPRİO

BRAD PITT, INES DE RAMON

KATY PERRY

ORLANDO BLOOM

PARIS HILTON

SARA SAMPAIO

Leonardo DiCaprio'ya 50'nci yaş partisi!

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 50'nci yaşını sanatçı arkadaşları; Brad Pitt, Katy Perry, Orlando Bloom, Paris Hilton gibi isimlerin bulunduğu partide kutladı.

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