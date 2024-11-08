İlk bebeğini dünyaya getiren dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie, eşi Tom Ackerley ve oğluyla gezerken objektiflere yansıdı.
Giriş: 08 Kasım 2024 Cuma
MARGOT ROBBIE, TOM ACKERLEY
MARGOT ROBBIE, TOM ACKERLEY
MARGOT ROBBIE, TOM ACKERLEY
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
Bebeğiyle ilk kez dışarı çıktı
İlk bebeğini dünyaya getiren dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie, eşi Tom Ackerley ve oğluyla gezerken objektiflere yansıdı.
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