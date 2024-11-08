YOUTUBE ÜZERİNDEN PROGRAM YAPAN SANATSEVER ELİF DÜRÜST HER HAFTA FARKLI SANATÇILARI KONUK ALIYOR.
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...
İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için kamera karşısına geçti.
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