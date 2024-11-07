Şık açılışa VIP davet...

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, İstanbul Boğazı'nda açtığı yeni otelinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Giriş: 07 Kasım 2024 Perşembe

CEM HAKKO, PİA HAKKO YEŞİL, CAN HAKKO

PİA HAKKO YEŞİL, CAN HAKKO

RIFAT ELHADEF

BİLGÜN DERELİ

MEHMET-ROULA HABBAB

CELAL-ŞEBNEM ÇAPA

JAKLİN GÜNER

HEVES EKİNCİ

GÜLSEREN-AHMET EREN

SERRA TOKAR, MELTEM OKTAY

Şık açılışa VIP davet...

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, İstanbul Boğazı'nda açtığı yeni otelinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

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