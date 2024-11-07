Vakko Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, İstanbul Boğazı'nda açtığı yeni otelinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Giriş: 07 Kasım 2024 Perşembe
CEM HAKKO, PİA HAKKO YEŞİL, CAN HAKKO
PİA HAKKO YEŞİL, CAN HAKKO
RIFAT ELHADEF
BİLGÜN DERELİ
MEHMET-ROULA HABBAB
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
JAKLİN GÜNER
HEVES EKİNCİ
GÜLSEREN-AHMET EREN
SERRA TOKAR, MELTEM OKTAY
Şık açılışa VIP davet...
Vakko Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, İstanbul Boğazı'nda açtığı yeni otelinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
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