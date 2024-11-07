'Mustafa V. Koç Spor Ödülleri' sahiplerini buldu...
Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.
Giriş: 07 Kasım 2024 Perşembe
CAROLINE KOÇ, GOLBOL KADIN MİLLİ TAKIMI, KUZEY TUÇELLİ
CAROLINE KOÇ, GOLBOL KADIN MİLLİ TAKIMI, KUZEY TUÇELLİ
CAROLINE-MUSTAFA V. KOÇ
CAROLINE-MUSTAFA V. KOÇ
CAROLINE-MUSTAFA V. KOÇ
CAROLINE-MUSTAFA V. KOÇ
CAROLINE-MUSTAFA V. KOÇ
'Mustafa V. Koç Spor Ödülleri' sahiplerini buldu...
Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülleri" sahiplerini buldu.
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