Miami'de tekne keyfi...

Viktoria-David Beckham çifti çocuklarıyla birlikte lüks yatlarında tatile çıktı.

Giriş: 06 Kasım 2024 Çarşamba

VICTORIA-DAVID BECKHAM

VICTORIA-DAVID BECKHAM

VICTORIA-DAVID BECKHAM

VICTORIA-DAVID BECKHAM

VICTORIA-DAVID BECKHAM

VICTORIA-DAVID BECKHAM

VICTORIA-DAVID BECKHAM

VICTORIA-DAVID BECKHAM

VICTORIA-DAVID BECKHAM

Miami'de tekne keyfi...

Viktoria-David Beckham çifti çocuklarıyla birlikte lüks yatlarında tatile çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Derin Mermerci

Miami'de tekne keyfi...

Viktoria-David Beckham çifti çocuklarıyla birlikte lüks yatlarında tatile çıktı.

Keribar'dan 'Renklerin Yolculuğu'

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, 'Renklerin Yolculuğu' sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Boğaz'da özel açılış...

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, İstanbul Boğazı'nda açtığı yeni otelinin açılışı iş ve cemiyet hayatının katıldığı özel davetle yaptı.
Margot Robbie anne oldu!

Başrolünde yer aldığı 'Barbie' filmiyle gişe rekorları kıran Margot Robbie, ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

Bebek'te lüks gezinti...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök, erkek arkadaşı Başar Kozanoğlu ile birlikte Bebek'te lüks araçlarıyla gezintiye çıktılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.