Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, 'Renklerin Yolculuğu' sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Giriş: 06 Kasım 2024 Çarşamba
BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
İZZET KERİBAR
EVRİM UÇKUNKAYA, RIFAT DEDEMAN
GÖRGÜN TANER
MURAT-MİRİAM DİNÇ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Keribar'dan 'Renklerin Yolculuğu'
Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, 'Renklerin Yolculuğu' sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
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