Bieber çiftinden 'Aile' pozu...

Şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, ağustos ayında dünyaya gelen oğulları Jack Blues ile birlikte ilk fotoğraflarını paylaştı.

Giriş: 04 Kasım 2024 Pazartesi

JUSTIN-HAILEY BIEBER

JUSTIN-HAILEY BIEBER

JUSTIN-HAILEY BIEBER

JUSTIN-HAILEY BIEBER

JUSTIN-HAILEY BIEBER

JUSTIN-HAILEY BIEBER

JUSTIN-HAILEY BIEBER

JUSTIN-HAILEY BIEBER

JUSTIN-HAILEY BIEBER

Bieber çiftinden 'Aile' pozu...

Şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, ağustos ayında dünyaya gelen oğulları Jack Blues ile birlikte ilk fotoğraflarını paylaştı.

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