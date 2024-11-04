Şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, ağustos ayında dünyaya gelen oğulları Jack Blues ile birlikte ilk fotoğraflarını paylaştı.
Giriş: 04 Kasım 2024 Pazartesi
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
JUSTIN-HAILEY BIEBER
Bieber çiftinden 'Aile' pozu...
Şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, ağustos ayında dünyaya gelen oğulları Jack Blues ile birlikte ilk fotoğraflarını paylaştı.
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