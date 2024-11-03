Ayaydın ailesinin genç kuşak temsilcilerinden Mimar Mehmet Can Ayaydın ve Gamze Korkmazcan çifti görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.
Giriş: 03 Kasım 2024 Pazar
MEHMET CAN AYAYDIN-GEMZE KORKMAZCAN, PROF. DR. AYDIN AYAYDIN, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ DERYA AYAYDIN, YALÇIN AYAYDIN
PROF. DR. AYDIN AYAYDIN, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ DERYA AYAYDIN
PROF. DR. AYDIN AYAYDIN
PROF. DR. AYDIN AYAYDIN
Ayaydın Ailesinin mutlu günü...
Ayaydın ailesinin genç kuşak temsilcilerinden Mimar Mehmet Can Ayaydın ve Gamze Korkmazcan çifti görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.
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