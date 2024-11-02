Gossip Girl dizisiyle dünya çapında tanınan ve Chuck Bass karakteriyle gönüllere taht kuran Ed Westwick, baba olmaya hazırlandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
Giriş: 02 Kasım 2024 Cumartesi
ED WESTWIC-AMY JACKSON
ED WESTWIC-AMY JACKSON
ED WESTWIC-AMY JACKSON
ED WESTWIC-AMY JACKSON
ED WESTWIC-AMY JACKSON
ED WESTWIC-AMY JACKSON
Ed Westwic baba oluyor!
Gossip Girl dizisiyle dünya çapında tanınan ve Chuck Bass karakteriyle gönüllere taht kuran Ed Westwick, baba olmaya hazırlandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
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