Daha mavi bir gelecek ve yeşil bir Türkiye için kurulan TURMEPA, 30'uncu yaşını yeni projelerle taçlandırdığı özel bir geceyle kutladı.
Giriş: 01 Kasım 2024 Cuma
RAHMİ KOÇ
ÖMER-AYŞEGÜL DİNÇKÖK
ÖMER GÜRSOY
PELİN AKIN-CEM BAVER ÖZALP
ROULA-MEHMET HABBAB
ÖZNUR-BURAK YAKIN
ATIL KUTOĞLU
İLYAS ATA, ŞÜKRAN, EMİL GÜZELİŞ
ŞADAN KAPTANOĞLU
HEVES EKİNCİ
30. yıla özel davet...
Daha mavi bir gelecek ve yeşil bir Türkiye için kurulan TURMEPA, 30'uncu yaşını yeni projelerle taçlandırdığı özel bir geceyle kutladı.
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