Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul’da!

Dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, katıldığı ödül töreni için gittiği Fransa'dan dönüşte İstanbul'a geldi. Oyuncu İstanbul'da Kız Kulesi'ni de ziyaret etti.

Giriş: 31 Ekim 2024 Perşembe

NATALIE PORTMAN

NATALIE PORTMAN

NATALIE PORTMAN

NATALIE PORTMAN

NATALIE PORTMAN

NATALIE PORTMAN

NATALIE PORTMAN

NATALIE PORTMAN

NATALIE PORTMAN

NATALIE PORTMAN

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul’da!

Dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, katıldığı ödül töreni için gittiği Fransa'dan dönüşte İstanbul'a geldi. Oyuncu İstanbul'da Kız Kulesi'ni de ziyaret etti.

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Oscar'lı oyuncu Natalie Portman İstanbul’da!

Dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, katıldığı ödül töreni için gittiği Fransa'dan dönüşte İstanbul'a geldi. Oyuncu İstanbul'da Kız Kulesi'ni de ziyaret etti.

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