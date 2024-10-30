Amerikan futbolcusu Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bündchen, jiu-jitsu eğitmeni sevgilisi Joaquim Valente'den ilk çocuğuna hamile. Ünlü modelin Brady ile evliliğinden iki çocuğu daha bulunuyor.
Giriş: 30 Ekim 2024 Çarşamba
GISELE BÜNDCHEN
TOM BRADY, GISELE BÜNDCHEN
GISELE BÜNDCHEN
GISELE BÜNDCHEN
GISELE BÜNDCHEN
GISELE BÜNDCHEN
GISELE BÜNDCHEN
GISELE BÜNDCHEN
GISELE BÜNDCHEN
GISELE BÜNDCHEN
GISELE BÜNDCHEN
GISELE BÜNDCHEN
Gisele Bündchen'den bebek müjdesi!
Amerikan futbolcusu Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bündchen, jiu-jitsu eğitmeni sevgilisi Joaquim Valente'den ilk çocuğuna hamile. Ünlü modelin Brady ile evliliğinden iki çocuğu daha bulunuyor.
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