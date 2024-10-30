Tapan'dan 'Sakıp Sabancı Yapay Zeka Modeli'

Gisele Bündchen'den bebek müjdesi!

Amerikan futbolcusu Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini bitiren Gisele Bündchen, jiu-jitsu eğitmeni sevgilisi Joaquim Valente'den ilk çocuğuna hamile. Ünlü modelin Brady ile evliliğinden iki çocuğu daha bulunuyor.