Genç iş insanı Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Melisa Tapan, Sakıp Sabancı Yapay Zeka Modeli'ni özel bir etkinlikte tanıttı.
Giriş: 30 Ekim 2024 Çarşamba
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN, PELİN AKIN ÖZALP
MELİSA TAPAN, PELİN AKIN ÖZALP
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
Tapan'dan 'Sakıp Sabancı Yapay Zeka Modeli'
Genç iş insanı Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Melisa Tapan, Sakıp Sabancı Yapay Zeka Modeli'ni özel bir etkinlikte tanıttı.
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