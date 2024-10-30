Tapan'dan 'Sakıp Sabancı Yapay Zeka Modeli'

Genç iş insanı Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Melisa Tapan, Sakıp Sabancı Yapay Zeka Modeli'ni özel bir etkinlikte tanıttı.

Giriş: 30 Ekim 2024 Çarşamba

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN, PELİN AKIN ÖZALP

MELİSA TAPAN, PELİN AKIN ÖZALP

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

Tapan'dan 'Sakıp Sabancı Yapay Zeka Modeli'

Genç iş insanı Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Melisa Tapan, Sakıp Sabancı Yapay Zeka Modeli'ni özel bir etkinlikte tanıttı.

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