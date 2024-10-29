Öznur Yakın'ın kurucusu olduğu mücevher markası, Contemporary İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.
Giriş: 29 Ekim 2024 Salı
HALDUN KİLİT, ALİ GÜRELİ, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, ÖZNUR YAKIN, MERT EGE KÖSE
ARZU SABANCI
ATASAY KAMER, MERT EGE KÖSE, ÖZNUR YAKIN, CHIARA DE ROCCI
BURAK-ÖZNUR YAKIN
ÇİĞDEM KAMER
HACI-NAZLI SABANCI
LEYLA ALATON
PERVİN ERSOY
SİMAY KAMER
GENEL
Mücevher sanatla buluştu...
Öznur Yakın'ın kurucusu olduğu mücevher markası, Contemporary İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.
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