Mücevher sanatla buluştu...

Öznur Yakın'ın kurucusu olduğu mücevher markası, Contemporary İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

Giriş: 29 Ekim 2024 Salı

HALDUN KİLİT, ALİ GÜRELİ, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, ÖZNUR YAKIN, MERT EGE KÖSE

ARZU SABANCI

ATASAY KAMER, MERT EGE KÖSE, ÖZNUR YAKIN, CHIARA DE ROCCI

BURAK-ÖZNUR YAKIN

ÇİĞDEM KAMER

HACI-NAZLI SABANCI

LEYLA ALATON

PERVİN ERSOY

SİMAY KAMER

GENEL

Mücevher sanatla buluştu...

Öznur Yakın'ın kurucusu olduğu mücevher markası, Contemporary İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

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