Madonna, bu ayın başında kanserden ölen erkek kardeşi ve henüz 5 yaşındayken kaybettiği annesinin mezarlarını ziyaret etti.
Giriş: 28 Ekim 2024 Pazartesi
MADONNA
MADONNA
LOURDES
MADONNA VE KARDEŞİ CHRISTOPHER
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Madonna annesi ve kardeşini andı
Madonna, bu ayın başında kanserden ölen erkek kardeşi ve henüz 5 yaşındayken kaybettiği annesinin mezarlarını ziyaret etti.
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