Şirin Yalçın Bebek'te dolaşırken Aslı Ersu da sahil hattında yürüyüş yaparak İstanbul Boğaz'ının keyfini çıkardı.
Giriş: 25 Ekim 2024 Cuma
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ASLI ERSU
ASLI ERSU
ASLI ERSU
Bebek ziyaretçileri...
Şirin Yalçın Bebek'te dolaşırken Aslı Ersu da sahil hattında yürüyüş yaparak İstanbul Boğaz'ının keyfini çıkardı.
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