Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Fashion Trust Arabia, bu yıl da davetlileriyle göz kamaştırdı.
Giriş: 25 Ekim 2024 Cuma
ALESSANDRA AMBROSIO
CARLA BRUNI
ELIZA SPENCER
LEONIE HANNE
IMAAN HAMMAM
JOURDAN DUNN
NICKY ROTHSCHILD
AMINA MUADDI
Modanın kalbi Marakeş’de attı
Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Fashion Trust Arabia, bu yıl da davetlileriyle göz kamaştırdı.
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