Modanın kalbi Marakeş’de attı

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Fashion Trust Arabia, bu yıl da davetlileriyle göz kamaştırdı.

Giriş: 25 Ekim 2024 Cuma

ALESSANDRA AMBROSIO

CARLA BRUNI

ELIZA SPENCER

LEONIE HANNE

IMAAN HAMMAM

JOURDAN DUNN

NICKY ROTHSCHILD

AMINA MUADDI

Modanın kalbi Marakeş’de attı

Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Fashion Trust Arabia, bu yıl da davetlileriyle göz kamaştırdı.

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