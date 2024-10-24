Yeni koleksiyona şık davet...

Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın markalarının yeni koleksiyonunu özel bir etkinlikle davetlilerine tanıttı.

Giriş: 24 Ekim 2024 Perşembe

ROSELLA KARABACAK, PIERRE EDOUARD, ŞİRİN YALÇIN

AYLİN TAHİNCİOĞLU

ELİF DÜRÜST

EDVİNA SPONZA

HÜLYA KALYONCU

GENEL

GENEL

Yeni koleksiyona şık davet...

Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın markalarının yeni koleksiyonunu özel bir etkinlikle davetlilerine tanıttı.

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