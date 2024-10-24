Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın markalarının yeni koleksiyonunu özel bir etkinlikle davetlilerine tanıttı.
Giriş: 24 Ekim 2024 Perşembe
ROSELLA KARABACAK, PIERRE EDOUARD, ŞİRİN YALÇIN
AYLİN TAHİNCİOĞLU
ELİF DÜRÜST
EDVİNA SPONZA
HÜLYA KALYONCU
GENEL
GENEL
Yeni koleksiyona şık davet...
Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın markalarının yeni koleksiyonunu özel bir etkinlikle davetlilerine tanıttı.
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