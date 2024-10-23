Sanat dolu gala gecesi...

Sanatseverler, Contemporary İstanbul 19. Edisyonu'nun ardından Contemporary İstanbul Gala yemeğinde bir araya geldi.

Giriş: 23 Ekim 2024 Çarşamba

ZERRİN-ZAFER YILDIRIM

TUNCAY ÖZİLHAN

ELİF DÜRÜST

YOSUN, HÜSNÜ GÜRELİ

ALİ-RABİA GÜRELİ

LEYLA HELLER, LEYLA ALATON

EDİP-ASLI İLKBAHAR

PERVİN ERSOY

BİLGE KURU

AYŞE BURCU KAYA

ŞERİF-ÖZGECAN TOSYALI

Sanat dolu gala gecesi...

Sanatseverler, Contemporary İstanbul 19. Edisyonu'nun ardından Contemporary İstanbul Gala yemeğinde bir araya geldi.

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