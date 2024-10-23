Sanatseverler, Contemporary İstanbul 19. Edisyonu'nun ardından Contemporary İstanbul Gala yemeğinde bir araya geldi.
Giriş: 23 Ekim 2024 Çarşamba
ZERRİN-ZAFER YILDIRIM
TUNCAY ÖZİLHAN
ELİF DÜRÜST
YOSUN, HÜSNÜ GÜRELİ
ALİ-RABİA GÜRELİ
LEYLA HELLER, LEYLA ALATON
EDİP-ASLI İLKBAHAR
PERVİN ERSOY
BİLGE KURU
AYŞE BURCU KAYA
ŞERİF-ÖZGECAN TOSYALI
Sanat dolu gala gecesi...
Sanatseverler, Contemporary İstanbul 19. Edisyonu'nun ardından Contemporary İstanbul Gala yemeğinde bir araya geldi.
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