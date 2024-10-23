Sanat tutkunlarına kapılarını açan 19. Contemporary Istanbul'u iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları ikinci gününde ziyaret etmeye devam etti.
Giriş: 23 Ekim 2024 Çarşamba
GENÇ İŞ İNSANI HACI SABANCI CONTEMPORARY İSTANBUL'U İKİNCİ GÜNÜNDE EŞİ NAZLI SABANCI İLE ZİYARET ETTİ.
İŞ İNSANI MURAT ÖZYEĞİN VE EŞİ YASEMİN ÖZYEĞİN CONTEMPORARY İSTANBUL'DA...
İŞ İNSANI RALF TEZMAN CONTEMPORARY İSTANBUL'DA SANAT DOLU BİR GÜN GEÇİRDİ.
SİMAY KAMER ESERLERİ CONTEMPORARY İSTANBUL'DA İNCELEDİ.
PERVİN ERSOY
DENİZ AYAYDIN
BUKET TAŞDELEN
Contemporary İstanbul devam ediyor...
Sanat tutkunlarına kapılarını açan 19. Contemporary Istanbul'u iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları ikinci gününde ziyaret etmeye devam etti.
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