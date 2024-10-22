Çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan Contemporary İstanbul, 19'uncu edisyonuyla başladı. Sanat fuarı, ön izleme davetinde ünlü isimleri konuk etti
Giriş: 22 Ekim 2024 Salı
CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ, EŞİ RABİA GÜRELİ İLE AÇILIŞIN EV SAHİPLİĞİNİ ÜSTLENDİ
AYLİN TAHİNCİOĞLU
ÇAĞDAŞ SANAT TUTKUNU ÜNLÜ İSİMLERDEN ARZU SABANCI, AÇILIŞI KAÇIRMADI
BATU AKSOY İLE EŞİ GÖZDE AKSOY
PELİN AKIN ÖZALP, SANAT FUARININ ÖZEL MİSAFİRLERİ ARASINDAYDI
ALLAN HAKKO
ELİF DÜRÜST
MURAT ASLAN
ÖZNUR YAKIN
SELMA TÜRKEŞ
TUĞÇE EYİLİK VARDAR
19. Contemporary İstanbul'a muhteşem açılış
Çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan Contemporary İstanbul, 19'uncu edisyonuyla başladı. Sanat fuarı, ön izleme davetinde ünlü isimleri konuk etti
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