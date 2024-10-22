19. Contemporary İstanbul'a muhteşem açılış

Çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan Contemporary İstanbul, 19'uncu edisyonuyla başladı. Sanat fuarı, ön izleme davetinde ünlü isimleri konuk etti

Giriş: 22 Ekim 2024 Salı

CONTEMPORARY İSTANBUL YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ GÜRELİ, EŞİ RABİA GÜRELİ İLE AÇILIŞIN EV SAHİPLİĞİNİ ÜSTLENDİ

AYLİN TAHİNCİOĞLU

ÇAĞDAŞ SANAT TUTKUNU ÜNLÜ İSİMLERDEN ARZU SABANCI, AÇILIŞI KAÇIRMADI

BATU AKSOY İLE EŞİ GÖZDE AKSOY

PELİN AKIN ÖZALP, SANAT FUARININ ÖZEL MİSAFİRLERİ ARASINDAYDI

ALLAN HAKKO

ELİF DÜRÜST

MURAT ASLAN

ÖZNUR YAKIN

SELMA TÜRKEŞ

TUĞÇE EYİLİK VARDAR

19. Contemporary İstanbul'a muhteşem açılış

Çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan Contemporary İstanbul, 19'uncu edisyonuyla başladı. Sanat fuarı, ön izleme davetinde ünlü isimleri konuk etti

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