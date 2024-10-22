Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz hafta katıldığı özel bir davette yeni yaşı için hazırlanan pasta sürprizle karşılaştı
Giriş: 22 Ekim 2024 Salı
HASAN ARAT, RAHMİ KOÇ
BEŞİKTAŞ BAŞKANI HASAN ARAT, KOÇ'UN PASTASI İÇİN ÖZEL BİR YAZI YAZDIRDI
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç'a pastalı kutlama...
Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz hafta katıldığı özel bir davette yeni yaşı için hazırlanan pasta sürprizle karşılaştı
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