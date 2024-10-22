Boyner Grubu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte başlatılan She LAB platformuyla sürdürülebilirlik ve genç kadınların güçlendirilmesi amaçlanıyor
Giriş: 22 Ekim 2024 Salı
CEM - ÜMİT BOYNER ÇİFTİ, SHE LAB PLATFORMUNU HAYATA GEÇİRDİ
CEM - ÜMİT BOYNER
CEM - ÜMİT BOYNER
CEM - ÜMİT BOYNER
CEM - ÜMİT BOYNER
CEM - ÜMİT BOYNER
CEM - ÜMİT BOYNER
CEM - ÜMİT BOYNER
CEM - ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER, MERVE DİZDAR
Boyner çiftinden güçlü kadınlara destek
Boyner Grubu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte başlatılan She LAB platformuyla sürdürülebilirlik ve genç kadınların güçlendirilmesi amaçlanıyor
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