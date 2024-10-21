Ecem Nurçin Özkan ile Deniz Özkan, geçtiğimiz gün muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Çifti, mutlu gününde iş, siyaset, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri yalnız bırakmadı
Giriş: 21 Ekim 2024 Pazartesi
ALİ ÖZKAN, ABDULLAH NURÇİN, MUSTAFA SAYDAM, GAZİ İPEK, ECEM NURÇİN ÖZKAN-DENİZ ÖZKAN, KENAN TEKDAĞ, MAHMUT ÇEVİK, KEMAL CAN, NİHAT ADAN
Mutluluğa 'Evet' dediler...
Ecem Nurçin Özkan ile Deniz Özkan, geçtiğimiz gün muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Çifti, mutlu gününde iş, siyaset, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri yalnız bırakmadı
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