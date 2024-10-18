Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün başkan yardımcısı oldu.
Giriş: 18 Ekim 2024 Cuma
AKFEN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAMDİ AKIN, FENERBAHÇE FUTBOL KULÜBÜ BAŞKAN YARDIMCISI NEZİH BARUT VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ JESE MOURİNHO İLE YEMEKTE BİR ARAYA GELDİLER.
FENERBAHÇE FUTBOL KULÜBÜ BAŞKAN YARDIMCISI NEZİH BARUT
NEZİH BARUT
NEZİH BARUT
NEZİH BARUT
NEZİH BARUT
Barut, Fenerbahçe yönetiminde...
Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün başkan yardımcısı oldu.
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