Feryal Gülman yakın dostlarıyla birlikte Çanakkale'yi gezerek şehitlikleri ziyaret etti.
Giriş: 18 Ekim 2024 Cuma
FERYAL GÜLMAN, MONİK İPEKEL
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
GENEL
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Dostlarıyla Çanakkale'yi gezdi
Feryal Gülman yakın dostlarıyla birlikte Çanakkale'yi gezerek şehitlikleri ziyaret etti.
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