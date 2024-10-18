Dostlarıyla Çanakkale'yi gezdi

Feryal Gülman yakın dostlarıyla birlikte Çanakkale'yi gezerek şehitlikleri ziyaret etti.

Giriş: 18 Ekim 2024 Cuma

FERYAL GÜLMAN, MONİK İPEKEL

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

GENEL

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

Dostlarıyla Çanakkale'yi gezdi

Feryal Gülman yakın dostlarıyla birlikte Çanakkale'yi gezerek şehitlikleri ziyaret etti.

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