Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı 'Mavi Mağara'nın galası gecesine katılan Yasemin Özilhan ve Pınar Sabancı şıklıklarıyla göz kamaştırdılar.
Giriş: 18 Ekim 2024 Cuma
YASEMİN ÖZİLHAN MAVİ MAĞARA DİZİSİNİN GALA GECESİNE KATILDI.
PINAR SABANCI GECEYE YALNIZ KATILAN İSİMLERDENDİ.
DİZİNİN OYUNCULARI KEREM BÜRSİN VE DEVRİM ÖZKAN
GENEL
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Gala gecesi şıklığı...
Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı 'Mavi Mağara'nın galası gecesine katılan Yasemin Özilhan ve Pınar Sabancı şıklıklarıyla göz kamaştırdılar.
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