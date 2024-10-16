İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), genç sanatçıların eser üretimlerini desteklemek için kullandığı Genç Sanatçı Fonu yararına, Londra'da gala gecesi düzenledi.
Giriş: 16 Ekim 2024 Çarşamba
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI, EROL EVGİN
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI,
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SİR NORMAN FOSTER, LADY FOSTER, PAUL RAFAEL, MICHI BERGER
GENEL
GENEL
İKSV'den Londra'da gala...
İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), genç sanatçıların eser üretimlerini desteklemek için kullandığı Genç Sanatçı Fonu yararına, Londra'da gala gecesi düzenledi.
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