Cumhuriyetimizin 101 yılına coşkulu kutlama

Ünlü giyim markası, Cumhuriyetimizin 101. yılını, Candan Erçetin ve Koton Cumhuriyet Korosu'nun seslendirdiği Cumhuriyet Marşları ve Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı.

Giriş: 16 Ekim 2024 Çarşamba

GÜLDEN YILMAZ

YELDA GÜRAL, HEDİYE GÜREL GÜR

CEM-HÜLYA KALYONCU

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ÖZALP-ŞULE ARGÜDER

TAHSİN-SEMRA ÖZLENİR

TURGUT-HÜLYA ELTEMUR

NURAY FENERCİOĞLU

FÜSUN KURAN

Cumhuriyetimizin 101 yılına coşkulu kutlama

Ünlü giyim markası, Cumhuriyetimizin 101. yılını, Candan Erçetin ve Koton Cumhuriyet Korosu'nun seslendirdiği Cumhuriyet Marşları ve Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı.

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Cumhuriyetimizin 101 yılına coşkulu kutlama

Ünlü giyim markası, Cumhuriyetimizin 101. yılını, Candan Erçetin ve Koton Cumhuriyet Korosu’nun seslendirdiği Cumhuriyet Marşları ve Atatürk’ün sevdiği şarkılarla kutladı.

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