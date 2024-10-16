Ünlü giyim markası, Cumhuriyetimizin 101. yılını, Candan Erçetin ve Koton Cumhuriyet Korosu'nun seslendirdiği Cumhuriyet Marşları ve Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı.
Giriş: 16 Ekim 2024 Çarşamba
GÜLDEN YILMAZ
YELDA GÜRAL, HEDİYE GÜREL GÜR
CEM-HÜLYA KALYONCU
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ÖZALP-ŞULE ARGÜDER
TAHSİN-SEMRA ÖZLENİR
TURGUT-HÜLYA ELTEMUR
NURAY FENERCİOĞLU
FÜSUN KURAN
Cumhuriyetimizin 101 yılına coşkulu kutlama
Ünlü giyim markası, Cumhuriyetimizin 101. yılını, Candan Erçetin ve Koton Cumhuriyet Korosu'nun seslendirdiği Cumhuriyet Marşları ve Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutladı.
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