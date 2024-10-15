'Harry Potter' serisinde canlandırdığı 'Hermione Granger' karakteriyle yıldızı parlayan Emma Watson, film projesi için Türkiye'ye gelecek.
Giriş: 15 Ekim 2024 Salı
EMMA WATSON
EMMA WATSON
EMMA WATSON
EMMA WATSON
EMMA WATSON
EMMA WATSON
EMMA WATSON
EMMA WATSON
EMMA WATSON
EMMA WATSON
EMMA WATSON
EMMA WATSON
Emma Watson, Türkiye'ye geliyor...
'Harry Potter' serisinde canlandırdığı 'Hermione Granger' karakteriyle yıldızı parlayan Emma Watson, film projesi için Türkiye'ye gelecek.
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