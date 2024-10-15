Cemiyet hayatının üblü hanımları elegan tasarımlarıyla fark yaratan ünlü markanın Türkiye'ye gelişini özel bir davetle kutladılar.
Giriş: 15 Ekim 2024 Salı
BEGÜMHAN, ECE KURDOĞLU
ECEHAN, ECE, TUNA, BEGÜMHAN KURDOĞLU
ROKSİ GARİH
BAHAR ŞER
GİZEM SABANCI
MERİH TURAN
DERYA KARAGÜLLE
PARİS BIÇAKÇI
Türkiye'ye özel açılış
Cemiyet hayatının üblü hanımları elegan tasarımlarıyla fark yaratan ünlü markanın Türkiye'ye gelişini özel bir davetle kutladılar.
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