İş ve cemiyet hayatının seçkin moda tutkunu simaları özel davette bir araya geldiler.
Giriş: 15 Ekim 2024 Salı
HASAN ARAT, ELİF ÇAPÇI
ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI
FERYAL GÜLMAN
ETEL BALER
EMEL-NEJDET AYAYDIN
ÖMER-BEGÜM BALLI
ASLI KUSEYRİOĞLU
DİLEK HANİF
FULYA NAYMAN
Moda ve tasarım buluşması...
İş ve cemiyet hayatının seçkin moda tutkunu simaları özel davette bir araya geldiler.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.