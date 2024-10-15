Moda ve tasarım buluşması...

İş ve cemiyet hayatının seçkin moda tutkunu simaları özel davette bir araya geldiler.

Giriş: 15 Ekim 2024 Salı

HASAN ARAT, ELİF ÇAPÇI

ASLIHAN KORUYAN-DEMİR SABANCI

FERYAL GÜLMAN

ETEL BALER

EMEL-NEJDET AYAYDIN

ÖMER-BEGÜM BALLI

ASLI KUSEYRİOĞLU

DİLEK HANİF

FULYA NAYMAN

Moda ve tasarım buluşması...

İş ve cemiyet hayatının seçkin moda tutkunu simaları özel davette bir araya geldiler.

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