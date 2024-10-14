Bebek'te spor...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş dünyasının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladı.

Giriş: 14 Ekim 2024 Pazartesi

HALUK DİNÇER

HALUK DİNÇER

HALUK DİNÇER

ERKUT SOYAK, SANİ ŞENER

ERKUT SOYAK, SANİ ŞENER

ALİ DÜRÜST

ALİ DÜRÜST

FİKRET ORMAN

FİKRET ORMAN

Bebek'te spor...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş dünyasının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modayı seviyor

Suzan Sabancı
Renkli uyum

Berrin Zorlu
Caddelerde hafta sonu...

Pınar Sabancı ve Zeynep Üstünel hafta sonunu caddelerde değerlendirdiler.
Bebek'te spor...

Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş dünyasının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladı.
Tarz kombinler

Nevbahar Koç
Festival güzelleri...

Cemiyet hayatının gözde güzellerinden Melisa von Faber Castell, Maya Bitargil ve Sanem Tezman ekim festivaline Münih'teki kız arkadaşlarıyla katıldı.
Lise partisinde kostümlü eğlence

Genç iş insanı Allan Hakko ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu çifti yakın dostlarının verdiği lise partisine özel kombinleriyle katıldılar.
Bebek'te hareketli gün...

Kazım-Irmak Köseoğlu çifti ve Nazlı Keçeli önceki gün Bebek'te objektfilere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.