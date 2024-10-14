Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş dünyasının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladı.
Giriş: 14 Ekim 2024 Pazartesi
HALUK DİNÇER
HALUK DİNÇER
HALUK DİNÇER
ERKUT SOYAK, SANİ ŞENER
ERKUT SOYAK, SANİ ŞENER
ALİ DÜRÜST
ALİ DÜRÜST
FİKRET ORMAN
FİKRET ORMAN
Bebek'te spor...
Sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelen iş dünyasının ünlü isimleri deniz kenarında yürüyüş yaparak güne başladı.
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