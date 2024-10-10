Ünlü restoran zincirinin Yönetim Kurulu Başkanı Arif Develi, ailesi ve dostları tarafından son yolcuuluğuna uğurlandı.
Giriş: 10 Ekim 2024 Perşembe
NURİ-TUBA DEVELİ
MEHMET AĞAR
ARZU ÇEBİ
ALİ GÜRSOY
OLGUN ZORLU
ÖMER GÜRSOY
İBRAHİM BİTARGİL
LEVENT KIZIL
SEDA VARDAR
ESRA ÖZTÜRK
MURAT AKSU
CENK ÖZTANIK
GENEL
GENEL
GENEL
Develi, son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü restoran zincirinin Yönetim Kurulu Başkanı Arif Develi, ailesi ve dostları tarafından son yolcuuluğuna uğurlandı.
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