Mücevherin sanatsal yolculuğu...

Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show'un desteğiyle gerçekleşen "Art for Jewellery - Inspiration Hub" ve "Mücevherin Zaman Tüneli" doludizgin gerçekleşti.

Giriş: 10 Ekim 2024 Perşembe

AYLİN GÖZEN, BURAK-ÖZNUR YAKIN

ÇİĞDEM KAMER

CİHAN KAMER

CİHAN KAMER, BURAK YAKIN

ÖZNUR YAKIN

GENEL

GENEL

Mücevherin sanatsal yolculuğu...

Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show'un desteğiyle gerçekleşen "Art for Jewellery - Inspiration Hub" ve "Mücevherin Zaman Tüneli" doludizgin gerçekleşti.

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