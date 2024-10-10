Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show'un desteğiyle gerçekleşen "Art for Jewellery - Inspiration Hub" ve "Mücevherin Zaman Tüneli" doludizgin gerçekleşti.
Giriş: 10 Ekim 2024 Perşembe
AYLİN GÖZEN, BURAK-ÖZNUR YAKIN
ÇİĞDEM KAMER
CİHAN KAMER
CİHAN KAMER, BURAK YAKIN
ÖZNUR YAKIN
GENEL
GENEL
Mücevherin sanatsal yolculuğu...
Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show'un desteğiyle gerçekleşen "Art for Jewellery - Inspiration Hub" ve "Mücevherin Zaman Tüneli" doludizgin gerçekleşti.
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