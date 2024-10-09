Evlilik yıl dönümünü sahnede kutladı

Genç tasarımcılar 'Koza'da yarışıyor

Türkiye'nin kesintisiz ve en uzun süre devam eden tek tasarım yarışması Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın 32.si, genç yeteneklerin yaratıcılığına sahne oluyor.İHKİB tarafından düzenlenen yarışmanın 10 finalisti, Kasım ayında gerçekleşecek final öncesinde İstanbul Moda Akademisi’nde birbirinden özel koleksiyonları hakkında basın ve kanaat önderlerine bilgi verdi.