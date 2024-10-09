Golf tutkunları buluştu

Golf sporuna gönül veren sportif isimler, Otokar Bodrum Golf Turnuvası'da Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile bir araya geldiler.

Giriş: 09 Ekim 2024 Çarşamba

BEYHAN BENARDETE, RAHMİ KOÇ

BEYHAN BENARDETE, RAHMİ KOÇ

BEYHAN BENARDETE, RAHMİ KOÇ, TAHİRE DEMİRCAN

BEYHAN-ADİL BENARDETE

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

Golf tutkunları buluştu

Golf sporuna gönül veren sportif isimler, Otokar Bodrum Golf Turnuvası'da Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile bir araya geldiler.

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Golf tutkunları buluştu

Golf sporuna gönül veren sportif isimler, Otokar Bodrum Golf Turnuvası'da Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile bir araya geldiler.
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