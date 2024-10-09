Golf sporuna gönül veren sportif isimler, Otokar Bodrum Golf Turnuvası'da Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile bir araya geldiler.
Giriş: 09 Ekim 2024 Çarşamba
BEYHAN BENARDETE, RAHMİ KOÇ
BEYHAN BENARDETE, RAHMİ KOÇ
BEYHAN BENARDETE, RAHMİ KOÇ, TAHİRE DEMİRCAN
BEYHAN-ADİL BENARDETE
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Golf tutkunları buluştu
Golf sporuna gönül veren sportif isimler, Otokar Bodrum Golf Turnuvası'da Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile bir araya geldiler.
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