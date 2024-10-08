Türkiye'nin kesintisiz ve en uzun süre devam eden tek tasarım yarışması Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın 32.si, genç yeteneklerin yaratıcılığına sahne oluyor.İHKİB tarafından düzenlenen yarışmanın 10 finalisti, Kasım ayında gerçekleşecek final öncesinde İstanbul Moda Akademisi'nde birbirinden özel koleksiyonları hakkında basın ve kanaat önderlerine bilgi verdi.
Giriş: 08 Ekim 2024 Salı
BARIŞ ERASLAN, URFİ AKBALIK, MUSTAFA PAŞAHAN, NEJDET AYAYDIN, BÜNYAMİN YEVLAL
NEJDET AYAYDIN, MUSTAFA PAŞAHAN
NEJDET AYAYDIN, BARIŞ ERASLAN, BÜNYAMİN YAVLAL
GENEL
Genç tasarımcılar 'Koza'da yarışıyor
Türkiye'nin kesintisiz ve en uzun süre devam eden tek tasarım yarışması Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın 32.si, genç yeteneklerin yaratıcılığına sahne oluyor.İHKİB tarafından düzenlenen yarışmanın 10 finalisti, Kasım ayında gerçekleşecek final öncesinde İstanbul Moda Akademisi'nde birbirinden özel koleksiyonları hakkında basın ve kanaat önderlerine bilgi verdi.
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