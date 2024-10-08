Refik Anadol'un özel olarak tasarladığı sanat eseri, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu özel bir resepsiyonla sergilendi.
Giriş: 08 Ekim 2024 Salı
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI VE SANATÇI REFİK ANADOL
SUZAN SABANCI, REFİK ANADOL, KAAN GÜR
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO SERGİYİ ZİYARET ETTİ.
AYLİN VE ÖZCAN TAHİNCİOĞLU ÇİFTİ BİRLİKTE SERGİNİN ÖZEL DAVETİNE KATILDILAR
İZZET-ROKSİ GARİH
ÖMER, AYŞEGÜL DİNÇKÖK
MELİS, NİLÜFER ÇİFTÇİ
ROULA-MEHMET HABBAB
JAKLİN GÜNER
VEDAT-SEDA ALATON
ASLI PAMİR
Refik Anadol’dan özel sergi...
Refik Anadol'un özel olarak tasarladığı sanat eseri, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu özel bir resepsiyonla sergilendi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.