Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, iş dünyasından yakın dostlarına teknede balık ziyafeti verdi
Giriş: 07 Ekim 2024 Pazartesi
ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN, DOSTLARIYLA TEKNEDE BALIK YEDİ
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
Teknede balık ziyafeti...
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, iş dünyasından yakın dostlarına teknede balık ziyafeti verdi
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