Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerinin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu.
Giriş: 07 Ekim 2024 Pazartesi
RONİT GÜLCAN
RONİT GÜLCAN
DEMET GÜNGÖR, JEFF HAKKO
DEMET GÜNGÖR, JEFF HAKKO
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
Boğaz'da koştular...
Pazar günlerini Bebek'te geçiren cemiyet dünyasından ünlü isimlerinin yürüyüş rotası yine Boğaz hattı oldu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.