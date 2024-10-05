Çarmıklı'nın Mardin gezisi...

Çağdaş sanat tutkunu ünlü hanımlardan Banu Çarmıklı Mardin gezisinden keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş: 05 Ekim 2024 Cumartesi

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

Çarmıklı'nın Mardin gezisi...

Çağdaş sanat tutkunu ünlü hanımlardan Banu Çarmıklı Mardin gezisinden keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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