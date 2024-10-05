Çağdaş sanat tutkunu ünlü hanımlardan Banu Çarmıklı Mardin gezisinden keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Giriş: 05 Ekim 2024 Cumartesi
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
Çarmıklı'nın Mardin gezisi...
Çağdaş sanat tutkunu ünlü hanımlardan Banu Çarmıklı Mardin gezisinden keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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