Çocuklarıyla Bebek'te...

İtalya'da görkemli düğün

Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, geçtiğimiz mayıs ayında gizlice evlenmişti. 2 Ekim'de İtalya'da bir düğün daha yapan ünlü çift, mutlu karelerini takipçileriyle paylaştı.